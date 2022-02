Un salon virtuel pour booster l'emploi saisonnier en Corse

Une démarche saluée par Jean-Pierre Mufraggi, représentant du MEDEF de Corse. « Nous avons un problème qui doit être traité, c’est le recrutement du personnel. Surtout dans un secteur qui représente 30% du PIB de la Corse », souligne-t-il.



Premiers pourvoyeurs d’emplois, l’hôtellerie et la restauration représentent 1 762 établissements sur l’île. L’an dernier, le secteur offrait 5 128 offres, dont 43% de contrats à durée déterminée, 31% de contrats saisonniers et 23% de contrats à durée déterminée. « Cela montre que même si c’est une activité saisonnière, cela peut déboucher sur du CDI », commente Christian Sanfilippo.



D’autres salons du même type sont prévus ces prochains mois. Les métiers du maritime seront ainsi à l’honneur en mars, et ceux du transport et de la logistique, en avril.