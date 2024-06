Ajaccio : Succès des portes ouvertes chez les pompiers

Des ateliers de secourisme étaient également présents pour apprendre les gestes qui sauvent, tandis que des démonstrations de désincarcération ont captivé l'attention. « C’est vraiment spectaculaire à voir », a confié Karine, venue avec son mari et sa fille. Les cynotechniciens ont également impressionné avec leurs chiens spécialisés dans le sauvetage et la recherche.



Organisé avec le soutien du personnel administratif et technique du Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, cette journée a aussi été l'occasion de promouvoir le volontariat mettant en avant l'importance des bénévoles au sein des sapeurs-pompiers.



Pour finir, les JSP ont démontré leur expertise et leurs compétences acquises tout au long de l'année scolaire à travers un parcours spécifique.