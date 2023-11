Un penalty suffit au Paris FC pour battre le Sporting

Stade Charléty, Paris FC : 1 SC Bastia : 0 (1-0)

Buts pour le Paris FC : Kebbal (45e sur penalty)

Pour le SC Bastia :

Arbitre : Olivier Thual

Avertissements : Mandouki (34e) au Paris FC; Okou (45e) au SC Bastia

Exclusions : Traoré (88e)

Paris FC

Nkambadio - Dabila, Mbow, Koré - Kebbal, Mandouki, Gaudin, Camara - Hamel, Gory, Lukembila





SC Bastia

Placide - Roncaglia puis Trairé (57e )Keita, Okou - Liénard puis Loubieres (57e) Janneh, Ducrocq, Bohnert, Djoco puis Lega (71e) - Alfarela puis Yapi (71e) Santelli puis Conte



La soirée parisienne a mal débuté pour le SC Bastia soutenu par un millier de supporters ce samedi à Paris.

Le club a dû d'abord faire face au forfait de son capitaine Vincent puis après un petit quart d'heure de jeu sur la pelouse de Charlety, se priver des services de son buteur Benjamin Santelli.

Mais malgré ce double coup du sort, les Bastiais ont plutôt bien tenu le coup face aux Parisiens bien rentrés dans le match et face auxquels presque d'entrée de jeu Roncaglia dut s'employer pour écarter le danger.



La réplique corse vint par l'intermédiaire de Santelli, mais sur le coup l'attaquant visiteur ratait sa frappe et restait au sol, mais, blessé, il devait vite renoncer à poursuivre...

Sans ses deux cadres le Sporting ne renonça pas pour autant et si Ducrocq sur coup franc et Djoco, au terme d'une belle phase de jeu eurent la possibilité d'inquiéter les locaux, ce fut Paris qui vira en tête à la pause à la suite de ce… penalty accordé par l'arbitre Olivier Thual aux Parisiens après cette faute de Okou sur Hamel !

Kebbal ne se priva pas bien sûr de concrétiser au tableau d'affichage une telle aubaine.



À la reprise ce fut le "blanc" de Bastia que l'on vit le plus souvent avec de belles opportunités, des corners consécutifs ainsi qu'un but refusé pour hors-jeu après les rentrées en jeu de Loubatieres et Traoré à la place de Lienard et Roncaglia.

Mais après l'heure de jeu, ce fut Paris qui se procura la meilleure occasion, mais Placide, comme il en a souvent l'habitude, a sauvé son équipe du 2 à 0.

À l'entame du dernier quart d'heure ce fut encore le même Placide qui de façon pas très orthodoxe annihilait avec le concours de l'un de ses partenaires, une nouvelle offensive adverse.

Les occasions étaient certes parisiennes, mais les Bastiais faisaient régulièrement la démonstration qu'ils pouvaient venir à tout moment à la marque.

Mais force resta à Paris : Placide s'opposant encore une fois à Hamel et Traoré rentrant directement aux vestiaires après le carton rouge que lui infligea Olivier Thual .

Bastia devra attendre pour rempoter sa première victoire à l'extérieur