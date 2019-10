Un nouveau service de location de vélos électriques inauguré à Calvi

Après l'Ile-Rousse le 20 septembre dernier en présence du Préfet de Haute-Corse, c'est cette fois à Calvi qu'à eu lieu le lancement officiel de location de vélos à assistance électrique.

Rappelons que dans le cadre de sa convention de Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte signée avec le Ministère de la transition écologique et solidaire, le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) de Balagne a décidé d’agir pour la mobilité durable et expérimente ainsi un nouveau service : la location longue durée de vélos à assistance électrique.



Le lancement de cette opération de promotion du dispositif de location de vélos à assistance électrique sur le secteur de Calvi, à eu lieu ce mercredi 30 octobre à 17 heures à la Station Total/Marcelli de Calvi en présence du Président du PETR de Balagne Jean-Marie Seité, de Ange Santini, Maire de Calvi entouré de ses adjoints Jean-Louis Delpoux, Pancrace Guglielmacci, Didier Bicchieray, Hélène Astolfi et Jean-Michel Nobili , Roxane Barthélémy et Maie-Josephe Capinielli, membres élus du PETR de Balagne et Paul Marcelli représentant la Station Total Calvi.

18 de ces vélos sont proposés à la location.



Jean-Marie Seité rappelait que le Pays de Balagne a fait l’acquisition de 36 vélos à assistance électrique qui seront mis à disposition de la population en contrat de location longue durée.

" L'objectif est d’inciter les résidents balanins qui utilisent leur véhicule pour les petits trajets quotidiens domicile/travail, à expérimenter un moyen de locomotion plus écologique, plus pratique et meilleur pour la santé" ajoutait le Président du PETR.

Casque réglementaire sur la tête, Didier Bicchieray, adjoint au Maire de Calvi, en charge des sports, des loisirs, animations et festivités de la ville a été le premier à tester ce vélo à assistance électrique, suivi par Jean-Michel Nobili, adjoint en charge du Port de Plaisance et des Plages.

Certains de ces vélos, d'une valeur de l'ordre de 2000€ sont déjà mis en location, notamment sur le secteur de Galeria.

Pour infos, la location d'un vélo est de 10€ par mois avec une caution de 500€.

L'entretien du vélo est assuré par le locataire durant la période de location

10 € par mois, un coût dérisoire pour favoriser l'éco-mobilité et les moyens de transport moins polluants, remplacer les trajets entre le domicile et le travail par une mobilité douce et favoriser le vélo en ville et petites distances. Avec une caution de 500€ et l'entretien du véhicule garanti par le locataire durant la période locative.

Pour plus de renseignements prendre contact avec le PETR de Balagne ou la Station Total de Calvi.