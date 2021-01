Un nouveau président pour la Compagnie d’Arc de Bastia

« 2020 étant année olympique, notre compagnie devait élire un nouveau conseil d’administration et, de fait, un nouveau bureau pour la période 2020/2024 » indique Eric Graziani, responsable de la communication au sein du club. Et après 18 ans de bons et loyaux services, le président Jean-Marc Perucca avait décidé de passer la main. «Il s’agit d’une décision mûrement réfléchie » souligne J.-M. Perucca qui dit «aspirer à une retraite de président bien méritée » mais précisant aussi qu’il souhaitait rester au service de la Compagnie.





Cette assemblée générale, tenue dans le grand plus respect des règles sanitaires, a permis de dresser le bilan moral, sportif et comptable de la saison passée. Un bilan approuvé par le CA. Il faut dire qu’en raison de la saison très réduite par la pandémie, le tour de la question a été parcouru en … flèche. S’en est suivi l’élection d’une nouvelle équipe et d’un nouveau président. Les 13 personnes élues membres du Conseil d’Administration de la Compagnie* ont ensuite procédé à l’élection du président et du bureau pour la période 2020/2024. Ainsi Augustin Duchaud, emblématique dirigeant et CTR de Corse, a été élu à la présidence. Il sera entouré d’Eric Graziani, vice-président, Jessica Perucca, secrétaire générale et Sylvain Mounier, trésorier.





Les premières paroles d’A.Duchaud ont été à destination de son prédécesseur pour le remercier et proposer à l’assemblée de le nommer à titre définitif président d’honneur de la Compagnie. Une proposition approuvée à l’unanimité du nouveau conseil d’administration. «Nous allons dès lors préparer activement l’année 2021 même si l’on sait tous très bien que tout projet pour cette nouvelle année sera dépendant de l’évolution de la situation sanitaire et des diverses décisions qui seront prises sur le sujet » déclarait ensuite le nouveau président. «Néanmoins, on se doit d’anticiper et de se préparer à toutes les éventualités ». Aussi le club a-t-il d’ores et déjà programmé un concours le dimanche 31 janvier, afin de fêter comme il se doit la saint Sébastien, le saint patron des archers.

«L’année 2020 touche à sa fin et force est de reconnaitre que peu d’entre nous vont la regretter tant elle a réservé d’inédit, de douloureux et d’incertitudes » déclarait Eric Graziani. «Sans naïveté, ni optimisme béat, il semble nécessaire maintenant de ne plus regarder dans le rétroviseur mais plutôt de lever les yeux vers cette année 2021 qui pointe son nez et de l’imaginer, à tout le moins, plus calme et plus sereine. C’est le message que veulent porter en ces derniers jours de 2020 l’équipe nouvellement en charge de la destinée du club mais aussi tous ces membres. Il y a de l’ambition, de belles idées, de beaux projets et une grande envie de porter le club vers encore plus de performances et de convivialité ».



*Jessica Perucca, Sylvaine Comsa, Laetitia Cuenca, Jacques Perucca, Augustin Duchaud, Serge Moucadel, Didier Cuenca, Thierry Villanueva, Petru-Maria Tramoni, Laurent Jalla, Jean-Marc Perucca, Sylvain Mounier et Eric Graziani.