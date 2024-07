Un nageur en difficulté, victime d’un début de noyade à Propriano

Dès réception de l’alerte, les équipes de secours se sont rapidement mises en action. La Vedette de Liaison (VL) SNS 920 et le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco (SNS 7-012) ont été engagés sans délai. Arrivés sur les lieux, les sauveteurs ont rapidement localisé le nageur en détresse. Ils l’ont pris en charge et lui ont prodigué les premiers soins directement sur la plage de Capu Laurosu.



À la demande du SAMU 2A, la victime a été évacuée vers le Centre Hospitalier de Sartène par les Sapeurs-Pompiers.