Un million de passagers transportés en 2022 : ça roule pour Via Bastia

Le 1er janvier 2022, le réseau VIA BASTIA voyait le jour s’accompagnant de nombreuses évolution majeures, parmi lesquelles « une billettique, une nouvelle desserte, un service de location VAE, une nouvelle identité et surtout une nouvelle politique tarifaire, plus solidaire et plus équitable sur l’ensemble du réseau », comme le précise un communiqué de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), à l’initiative du projet. Un an et demi plus tard, à en croire Louis Pozzo di Borgo, « les objectifs sont plus qu’atteints ». Le président de la CAB relève notamment le décompte d’« un million de passagers » sur l’année 2022, auquel s’ajoute « une augmentation sur le premier trimestre 2023 ».



Car c’est aussi la nouveauté de VIA BASTIA : la récolte de données chiffrées concernant le réseau. « On a une fréquentation qui est en hausse, mais on a surtout ce que l’on recherchait, à savoir de l’information », reprend Louis Pozzo di Borgo. « On avait besoin de ça, puisque sous l’ancienne DSP (Délégation de Service Public de transports urbains, scolaires, et périscolaires, NDLR), on manquait de statistiques. Aujourd’hui, nous savons le nombre de passagers qui emprunte nos lignes, et surtout les fréquences, les horaires, le remplissage des bus… »