Un incendie se déclare dans un hangar de la zone commerciale de Baleone

Un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de 4000 m2 situé dans la zone commerciale de Baléone, sur la commune de Sarrola-Carcopino, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le bâtiment abrite notamment une pharmacie, un supermarché et l’enseigne Cash Piscines un magasin de matériel de piscines où aurait, a priori, démarré le sinistre.Appelés sur place vers 23h30, les sapeurs-pompiers ont mobilisé d’importants moyens pour venir à bout des flammes. Une cinquantaine d’hommes et huit engins venus des centres d’Ajaccio, Pietrosella, Bocognano et Petreto, ainsi que les services de soutien sanitaire et logistique sont ainsi intervenus sur place. EDF, Kyrnolia, la gendarmerie, le maire de la commune et l’exploitant de l’entrepôt étaient également présents lors de l’intervention.Bien que l’incendie soit considéré comme maîtrisé et ne constitue plus de danger ce vendredi matin, un dispositif allégé est toujours mobilisé sur les lieux afin de continuer la surveillance et le traitement des foyers résiduels.Au cours de la nuit, cet incendie a occasionné une épaisse fumée qui a recouvert une partie du territoire de la région ajaccienne. En conséquence, dans un communiqué, la préfecture de Corse-du-Sud indique : « Si vous constatez la présence de retombées sous la forme de suie, merci de bien vouloir le signaler aux services de gendarmerie ou de police ou aux services départementaux d’incendie et de secours ».« Kyrnolia procède actuellement à des prélèvements pour analyse sur les eaux de l’extinction et de refroidissement qui se déversent dans le réseau d’eau pluviale », précise-t-elle par ailleurs.L’origine de l’incendie est pour l’heure inconnue, bien que la piste accidentelle soit privilégiée.