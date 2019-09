Un immense succès pour le 1er Forum des associations Calvi-Balagne

Mise en place avec grand soin par le CCAS de Calvi placé sous l'autorité du Maire Ange Santini et dirigé par son adjointe au affaires sociales Françoise Sévéon, le 1er forum des associations organisé ce samedi en collaboration étroite avec la Communauté de Communes Calvi-Balagne, ce 1er forum des associations qui s'est déroulé au Complexe Sportif Calvi-Balagne a rencontré un immense succès.Cette journée avait pour but de promouvoir toutes les associations, qu'elles soient sportives, de loisirs, culturelles ou sociales, et de favoriser les échanges et les mises en relation nécessaires à la dynamisation du tissu associatif.Un tissu associatif que les Maire Ange Santini, entouré de son 1er adjoint Jean-Louis Delpoux, de Françoise Sévéon, adjointe aux affaires sociales, Didier Bicchieray, adjoint au sport et animations et de Jean-Michel Nobili, adjoint au port de plaisance et plage est allé rencontrer dès les premières heures de ce forum qui a vu la participation de 47 associations et d'une foule très nombreuse au cours de cette journée très enrichissante.Au hasard des stands, on pouvait découvrir celle de l'école de musique "U Timpanu", des Donneurs de Sang bénévoles, du Tennis Club de Calvi, de plusieurs associations d'arts martiaux, du club des échecs, de la voile, du Cercle des Nageurs de Balagne, de la Gymnastique Volontaire, de l'association gymnique de Balagne, du club de handball de Calvi, de l'école de Triathlon, de l'association des parents d'élèves de Calenzana, de celle des Rapaces de Balagne, Acqua vital, le Football Club Balagne, .....Plus tard, le Premier Magistrat de Calvi profitait de l'occasion pour remercier publiquement toutes ces associations pour le travail remarquables qu'elles accomplissent tout au long de l'année et félicitait son adjointe Françoise Sévéon pour cette initiative qui a pu se faire grâce à la collaboration de la Communauté de Communes Calvi-Balagne, de son président François-Marie Marchetti et son directeur du Complexe sportif David Jeanpetit et toute son équipeAnge Santini terminait en disant combien la Municipalité de Calvi était fière de pouvoir, dans la mesure de leurs moyens, aider ces associations sur le plan financier.Dans l'après-midi devait se dérouler la traditionnelle remise des trophées aux champions balanins qui se sont illustrés au cours de l'année écoulée.Nous y reviendrons.