Un homme tué par balles à la Citadelle de Bastia

Selon des témoins des coups de feu auraient été entendus à l'intérieur du Café Louise et immédiatement après deux individus auraient pris la fuite dans les ruelles du quartier.

Les autorités ont déployé un important dispositif de police et de secours sur les lieux de l'incident. Pour des raisons de sécurité, la Citadelle a été bouclée, empêchant ainsi tout mouvement des habitants à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia et les investigations confiées à l'antenne de la police judiciaire, indique François Thévenot, procureur par interim de Bastia.





Plus d'infos à venir