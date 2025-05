Un homme retrouvé mort dans le port d’Ajaccio

Le corps sans vie d'un homme a été découvert ce lundi après-midi dans le port d’Ajaccio, alors qu’une vaste opération de recherche était en cours depuis dimanche pour tenter de retrouver un septuagénaire porté disparu en mer . Pour l’heure, aucun lien formel n’a été établi entre la découverte du corps et la disparition. « Une autopsie sera prochainement réalisée pour vérifier l’identité et déterminer les circonstances du décès », a indiqué à CNI le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe.





L’homme recherché, un septuagénaire vivant seul à bord de son bateau, n'avait plus donné des nouvelles depuis samedi soir . Ses proches avaient ainsi donné l’alerte. Une opération d’envergure avait été déclenchée dimanche sous la coordination de la préfecture maritime de Méditerranée. Elle mobilisait des moyens aériens, nautiques et terrestres : l’hélicoptère Dragon 2B, quatre embarcations des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud, la SNSM d’Ajaccio, les douanes — avec plongeurs à bord — ainsi que des patrouilles de la police nationale. Malgré plusieurs heures de recherches, ce dimanche soir l’homme restait introuvable et la préfecture maritime avait levé le dispositif de recherche.