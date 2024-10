Un homme blessé par balle à Corte : une enquête ouverte pour tentative d’homicide

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre, une personne a été blessée par balles en centre-ville de Corte, devant la discothèque Enjoy. "La nature et les causes de ses blessures restent à déterminer, mais son pronostic vital n'est pas engagé", a précisé Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.



Selon nos informations, l'homme aurait été blessé par balle alors qu'il regagnait son véhicule. Le parquet a ouvert une enquête pour "tentative d'homicide et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime". Les investigations ont été confiées à la section de recherches de la gendarmerie de Corse, à la brigade de recherche de Corte et à la police judiciaire.