Un groupe de randonneurs, avec une mère et son enfant de 1 an, égaré au Capitellu

C.-V. M le Lundi 14 Septembre 2020 à 16:20

Dragon 2 B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, est intervenu vers 13h30 à proximité du lac du Capitellu ce lundi 14 septembre pour recueillir et mettre en sécurité au parking des Grotelle, une mère et son enfant de 1 an, selon les services de secours, qui s'étaient égarés avec plusieurs autres personnes dans le secteur. Le reste du groupe, remis sur le bon chemin de retour, devait rentrer sans autre problème.

