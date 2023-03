Un gros astéroïde va frôler la Terre ce samedi : "un événement rare et sans danger" selon Christian Guerrini

Un gros astéroïde passera samedi entre la Terre et la Lune, "un événement sans danger mais qui ne se produit qu'une fois par décennie et va servir d'exercice d'entraînement de défense planétaire", explique Christian Guerrini du Club ajaccien d'Astronomie. Selon les estimations de l'Agence spatiale européenne (ESA) l'astéroïde baptisé 2023 DZ2 mesure entre 40 et 70 mètres de diamètre, une taille suffisante pour anéantir une grande ville s'il venait à heurter notre planète.



Samedi à 19h49 heure de Paris, il passera très prè» de la Terre, à moins d'un tiers de la distance qui nous sépare de la Lune. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, assure Richard Moissl, chef du bureau de défense planétaire de l'ESA.



L'astéroïde a été repéré pour la première fois le 27 février par un observatoire de La Palma, l'une des îles espagnoles des Canaries. Il passera à environ 175.000 kilomètres de la Terre, à une vitesse de 28.000 km/heure. De petits astéroïdes passent au-dessus de nos têtes tous les jours, mais le passage d'un aussi gros si près de la Terre n'intervient que tous les dix ans.



"Selon les calculs l'astéroïde passera à nouveau devant la Terre en 2026, mais à plus grande distance et ne présentera pas de risque d'impact pendant au moins les 100 prochaines années", indique Christian Guerrini du Club ajaccien d'Astronomie qui confirme que l’objet qui atteindra une magnitude 10 sera visible le 25 mars avec un télescope d’amateur. "Il se déplace assez lentement (28 000 km/h) mais sa proximité induira un mouvement apparent de 8°/h sur la voûte céleste autour du périgée. C’est ce mouvement qui permettra de l’identifier à l’oculaire.

La simulation avec Stellarium indique la trajectoire qui sera vue depuis

Ajaccio. En raison de son mouvement propre, l’objet restera assez bas sur l’horizon sud-est ; il culminera au sud à 22° en fin de nuit." détaille-t-il.