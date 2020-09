Un gérant de camping sauvagement agressé à la hache à Calvi

Les faits se sont déroulés en milieu d'après-midi.

Pour une raison que l'on ignore et selon les premiers éléments recueillis sur place, un individu se seraient introduit à l'intérieur du camping "Bella Vista", route de Pietramaggiore à Calvi, avant de se diriger vers le mobil home du gérant de l'établissement et de lui assèner un coup de hache à hauteur de la mâchoire.

La victime, Dominique Desvignes, 61 ans, était inconsciente au moment de l'arrivée des pompiers avec à leur tête le lieutenant Jean-Jacques Vigneau, chef de Groupe, et du médecin du SAMU,

Informé, le Maire de Calvi, Ange Santini se rendait sur place.

Devant la gravité de la blessure, il était fait appel à l'hélicoptère de la Sécurité Civile.

Le Dragon 2B se posait au camping.

Médicalisé Dominique Desvignes, toujours inconscient était évacué par la voie des airs sur le Centre Hospitalier Calvi Balagne.

Les gendarmes établissaient un périmètre de sécurité et procédait à l'audition des premiers témoins.

En fuite, identifié, l'auteur de l'agression est activement recherché.