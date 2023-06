Un élève du collège de Vico lauréat concours photo des WORLD SKILLS

En mars dernier, lors des sélections régionales à Ajaccio, un concours photo a été conjointement organisé pour l'occasion par la Collectivité de Corse, l’Académie de Corse et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Corse. Ce concours était destiné aux élèves de 3e participant au salon " E strade di l'Orientazione".







Maxime Burtin, élève au collège Camille-Borossi de Vico, lauréat du concours et s'est vu décerner le premier prix, un iPad.

Grâce à ce concours, les élèves de 3e ont pu démontrer leur créativité et leur sens artistique.

Cette compétition, organisée à l’occasion des Worldskills, a constitué la plateforme idéale pour permettre aux jeunes talents de s'exprimer dans le cadre de leurs parcours éducatif et professionnel.