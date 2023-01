Un cheque de 3476 € pour le collège de Calvi

Ce jeudi 5 janvier, les membres du collectif Inseme si Pò, qui avait organisé ces 7 et 8 décembre dernier, a Festa di a Nazione à Calvi, se sont rendus au collège Jean-Felix Orabona afin de leur remettre une partie des bénéfices perçus lors de cet événement. "Inseme si Pò est un collectif interassociatif qui a vocation de rassembler la population autour de trois thématiques, le sport, l’art et la culture, afin de faire vivre le territoire" explique Jérôme Sévéon, membre du collectif.



C’est à l’occasion de cet événement qu’un partenariat a été mis en place avec l’établissement scolaire. "C’était l’occasion, il y avait la notion de transmission. Nous avons voulu qu’une partie des bénéfices soient reversés au collège, afin d’allumer une petite lumière dans l’esprit des collégiens, leur montrer que c’est à eux de se prendre en main. Nous leur offrons un petit coup de main, mais c’est à eux d’imaginer de façon démocratique et collective, les projets qu’ils vont pouvoir réaliser. C’est un principe éducatif. Et on fédère autour de ces différentes thématiques pour éduquer notre jeunesse", continue Jerôme Sévéon.



Une partie des bénéfices collectés durant les soirées de l’événement par Inseme si Pò mais également une partie des bénéfices récoltés par les sapeurs-pompiers, l’autre partie ayant été reversée aux pupilles, orphelins des sapeurs-pompiers. "Le collectif avait demandé à rencontrer les représentants du collège pour savoir si on était prêts à participer lorsqu’ils proposeraient des activités. Nous en sommes ravis, car durant plusieurs années, avant le Covid, on organisait des manifestations pour le 8 décembre au collège. Nous les avons donc rencontrés avec le principal , M. Cohade, qui a de suite adhéré au projet. Les jeunes ont ainsi participé à l’organisation de l’événement " précise Marie-Jeanne Andreani, professeur d’histoire géographie.



Ces 3476,50€ serviront au financement d’un beau projet au sein de l’établissement. "L’idée de l’utilisation de cette somme conséquente est d’avoir un projet participatif. C’est-à-dire que les élèves s’approprient cette somme pour contribuer à améliorer la vie au collège. Un projet qui permettrait à tous de vivre ensemble encore plus positivement leur scolarité au sein de l’établissement. Au sein du collège nous avons une instance qui s’appelle le conseil de la vie collégienne. Nous les ferons travailler avec Madame Acquaviva, la CPE, pour savoir ce que l’on peut mettre en œuvre pour que l’ensemble des collégiens puisse en bénéficier" conclut Arnaud Cohade, principal du collège de Calvi.