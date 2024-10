Un chèque de 17 000 € pour la bibliothèque patrimoniale de Bastia

Mardi soir, la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà de Bastia a accueilli une cérémonie en l’honneur de la restauration des planches anatomiques du docteur Francesco Carlo Antommarchi. Ce travail de restauration a été rendu possible grâce à un financement de la Fondation du patrimoine et de son Club des mécènes, qui ont remis un chèque de 17 072 €. Cette somme a permis la restauration de six des quatorze planches, qui ont été présentées au public à l'occasion de cette soirée.



Francesco Carlo Antommarchi, né en 1789 à Morsiglia et décédé à Santiago de Cuba en 1838, était un médecin corse renommé, principalement connu pour avoir été le dernier médecin personnel de Napoléon Bonaparte pendant son exil à Sainte-Hélène. Diplômé en philosophie et en médecine de l'université de Pise en 1808, il fut nommé prosecteur d'anatomie à l’hôpital Santa Maria Nuova de Florence en 1813. Après la chute de l'Empire en 1815, il se consacra à des travaux scientifiques d'envergure, dont l'édition des planches de son maître, Paolo Mascagni, une œuvre majeure de l'imprimerie du début du XIXe siècle. Ces planches anatomiques furent réalisées entre 1826 et 1830 par Charles Philibert, comte de Lasteyrie, l’un des pionniers de la lithographie en France. Ces gravures, initialement en bandes horizontales, ont été assemblées pour représenter un corps humain en grandeur nature. On ignore précisément quand ces planches sont entrées dans les collections de la bibliothèque patrimoniale de Bastia, mais il est probable qu’elles aient été offertes par le docteur Antoine Mattei.



Linda Piazza, directrice de la bibliothèque Prelà, décrit l’état de ces œuvres avant leur restauration : « Ces œuvres, autant artistiques que scientifiques, présentaient de grosses tâches dues au mouillage, à l'oxydation brune causée par la lumière et l'acidité des colles utilisées à l'époque. » Outre les planches anatomiques, la bibliothèque possède d’autres trésors comme un manuscrit rare de 1754 des chroniques de Giovanni della Grossa, un historien du XVe siècle. Ce manuscrit nécessite également une restauration complète, car « le cuir est à refaire en totalité, les coutures sont cassées et certaines pages présentent des déchirures », précise Linda Piazza.



La restauration des planches anatomiques et du manuscrit a été confiée au spécialiste florentin Simone Martin. Pour financer ce projet, la Fondation du patrimoine, en partenariat avec le Club des mécènes, composé d’entrepreneurs régionaux, s’est mobilisée. La Fondation du patrimoine, premier acteur en France pour la préservation du patrimoine, intervient aux côtés des collectivités, associations et particuliers pour restaurer des œuvres et des monuments, tout en contribuant au dynamisme local et à la transmission des savoir-faire traditionnels. Chaque projet fait l’objet d’une étude rigoureuse, et les fonds ne sont versés qu’après la réalisation des travaux, sur présentation des factures acquittées.

Aujourd’hui, six des quatorze planches restaurées ont été dévoilées lors de la cérémonie, en présence du maire de Bastia, Pierre Savelli, de son adjoint délégué au patrimoine, Philippe Peretti, ainsi que des représentants locaux de la Fondation du patrimoine et du Club des mécènes.