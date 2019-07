Un chalet de 600M2 détruit à Sperone. Deux pompiers légèrement incommodés

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 28 Juillet 2019 à 09:27

Pour une cause indéterminée pour l'heure, un chalet composé de 3 modules, pour une surface globale de 600 M2 a été la proie des flammes ce samedi 27 juillet soir. L'alerte a été donnée à 23h36. D'importants moyens en, matériel et en hommes ont été mobilisés. A l'arrivée des pompiers, le chalet était entièrement embrasé et le feu s'était propagé au maquis environnant. Au cours de l'intervention deux pompiers légèrement incommodés par la fumée ont reçu des soins. Les gendarmes se sont rendus sur place

