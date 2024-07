Un camion prend feu sur la route entre Porto et Piana : circulation bloquée sur la D81

⚠️ [FLASH INFO] Circulation bloquée dans les 2 sens sur la D 81 entre PORTO et PIANA (route des calanques).

La circulation est interrompue pour une durée indéterminée. Dans l'attente de l'intervention des services de secours et de la gendarmerie, soyez prudents. pic.twitter.com/Xb8lTNB8HU

— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) July 23, 2024

Ce mardi 23 juillet, un camion frigorifique de 19 tonnes a pris feu alors qu'il circulait sur la route entre Porto et Piana. Les secours ont été alertés en début de matinée et ont immédiatement déployé trois engins d'incendie des casernes de Piana et d'Évisa. La gendarmerie de Piana est également intervenue sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, l’incendie aurait débuté au niveau du groupe frigorifique du camion, le dispositif mécanique responsable de la production de froid.Bien qu'il n'y ait plus aucun risque de propagation de l'incendie, la route D81 demeure fermée dans les deux sens pour le moment.