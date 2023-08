Un bateau coule après un incendie au large de Calvi

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin 8 aout vers 12h20 sur un semi-rigide qui naviguait au large entre Calvi et La Revelatta avec à son bord 2 adultes et 4 enfants. Les occupants du bateau ont été contraints de sauter à l'eau indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B). Heureusement, une embarcation à proximité a pu intervenir rapidement pour secourir les naufragés. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les opérations de sauvetage sont actuellement en cours et sont coordonnées par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage CROSS Corse. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.



Plus d'infos à venir