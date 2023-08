Un appel à témoins lancé pour retrouver un randonneur italien disparu sur le GR20

"Boscolo Daniel, qui ne s'exprime pas en français, a 65 ans, et au moment de sa disparition était vêtu d'un T-shirt gris ou rouge, d'un short bleu foncé, de chaussures bleues et portait de lunettes de soleil," indiquent les forces de l'ordre. "L'individu a les cheveux gris, courts, et une barbe de 3 jours, grise, il mesure 1m80 et a une silhouette très mince", est-il également précisé.



Les gendarmes font appel à la population dans l'espoir de recueillir des témoignages qui permettraient de retrouver l'homme. Si vous avez des informations sur la disparition, ou que vous apercevez l'homme recherché, vous pouvez contacter la gendarmerie au 17, ou la brigade de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio au 04 95 71 47 17