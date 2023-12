Un Téléthon couronné de succès pour les pompiers de Ponte-Leccia

Le centre de secours de Ponte-Leccia s'est investi corps et âme dans l’organisation de l'événement, mettant en œuvre une diversité d’ateliers où enfants et parents ont pu s’initier à des parcours sportifs et ludiques à l’image de la Tyrolienne déployée par les « montagnards » de la caserne (GMSP). Une démonstration éclatante du binôme de l’équipe cynotechnique du SIS 2B donnait l’ambiance de la journée. Des maquettes d’avions, dont celle du mythique « Canadair », suscitaient beaucoup de curiosité et d’attrait. Un mur d’escalade et un atelier de prévention des incendies domestiques complétaient le panel des activités offertes. L’incontournable promenade à bord des camions rouges, la sirène hurlante et le départ du vieux tacot vert emmenant le Père-Noël en centre-ville émerveillaient par leur magie. En fin d’après-midi, le clou du spectacle était assurément, l’impressionnante manœuvre de secours routier opérée devant la caserne. Point d’orgue de la journée, des diplômes de « petit sapeur-pompier » du plus bel effet étaient décernés aux enfants.