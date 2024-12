Un 47e voyage papal unique : le plus court, mais plein de ferveur

Après une journée intense à Ajaccio, marquée par des rencontres avec les fidèles, le clergé corse et des moments de ferveur populaire au cours de la grande messe au Casone, le pape François a quitté la Corse en soirée pour regagner Rome. À bord de l’avion Air Corsica qui a offert le voyage retour, le Saint-Père s’est dit « heureux d’avoir vu autant d’enfants », insistant sur la joie qui a marqué cette visite unique. « La Corse est un exemple », a-t-il déclaré, ému par la chaleur de l’accueil et la place des enfants dans la société insulaire, qu’il a plusieurs fois soulignée au cours de la journée.





Ce vol a également été une première : il s’agit du plus court qu’il ait jamais effectué et, pour la première fois, aucune conférence de presse n’a été organisée à bord. Le Pape a expliqué cette particularité par le délai très court de préparation de ce déplacement.

Mais les journalistes vaticanistes lui ont réservé une surprise : un gâteau pour célébrer ses 88 ans, dans deux jours. Un retour simple mais chargé d’émotion, après une journée historique où le pape a répété sa joie d’être en Corse.