Un 18e mort sur les routes de Haute-Corse depuis le début de l'année

Certes ce bilan provisoire continue à être extrêmement préoccupant et tous les usagers de la route devraient faire preuve de davantage de vigilance et de respecter le Code de la route (notamment les limitations de vitesse, l’interdiction de téléphoner au volant, etc.).

La liste, funeste, des personnes décédées tragiquement sur les routes de Haute-Corse s'est encore allongée ce vendredi. Un homme de 48 ans a perdu la vie à Lucciana après 17 autres personnes décédées tragiquement sur la route comme lui.Un bilan effroyable qui devrait nous emmener les uns et les autres à revoir notre comportement sur la route.Hélas, nous en sommes très loin.Tous les jours des témoignages font état de l'inconscience dont font preuve maints usagers qui jouent avec leur vie - et surtout celles des autres - persuadés qu'ils sont, que l'accident ne peut arriver qu'à… l'autre.Mais la réalité est là pour nous rappeler qu'il n'en est rien. La liste des victimes s'allonge sans que rien, ni personne ne soit en mesure d'enrayer cette spirale mortifère.Que faire dès lors ?Verbaliser, condamner, incarcérer ?On le fait, mais la route est toujours aussi dangereuse à emprunterAméliorer le réseau routier ? On le fait, aussi, mais sans doute pas comme nous le voudrions tous.

Les opérations de contrôles déjà renforcées, continuent donc d’être une priorité des services de l’État mais ce soir c’est encore de noir qui se colore la Corse.