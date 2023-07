Ultra Trail di Corsica : Lambert Santelli, l’extraterrestre

La foule, dense, compacte, enthousiaste était massée dès 13 heures le long du cours Paoli. Et lorsque le speaker officiel annonçait l’arrivée imminente du Balanin l’ambiance est montée d’un cran. Ses amis de la Squadra Santelli ont commencé à préparer les bouteilles de champagne. Son épouse, Jennifer, et ses enfants, Santu et Saveriu ont enfilé le maillot de l’équipe en attendant fébrilement l’arrivée du champion. Quand soudain, en haut de la place Paoli, les premières clameurs s’élèvent dans la ville. Santelli n’est plus qu’à quelques mètres de la ligne d’arrivée.

Le public, debout, encourage le vainqueur, bien avant de le voir. Et brusquement, derrière la statue du Babbu di a Patria, se dessine la silhouette affûtée de Santelli qui dévale la chaussée en grandes foulées. Ses enfants viennent à sa rencontre. Lui prennent les mains et franchissent, avec lui, la ligne d’arrivée devant une foule en délire et au son de « Mi ne vocu ». Lambert Santelli l’a fait.





Non seulement il remporte un nouveau sacre, mais en plus il bat son propre record de 31 minutes, établi en 2019, de 15h41’. Aujourd’hui, il place la barre encore un peu plus haut avec ce temps de 15h15’31’’. C’est tout simplement prodigieux !

Notons que le président de l'Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a profité de son passage à Corte dans le cadre du séminaire pour la création d'un CHRU en Corse, pour venir féliciter le champion.