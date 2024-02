« U piattu in più » : Un restaurant social vient d'ouvrir dans les quartiers sud de Bastia

Ce vendredi 2 février, la ville de Bastia a inauguré un restaurant social au Centre Social François Marchetti. Un projet ambitieux qui vise à offrir des repas chauds à un prix symbolique de 1 euro, tout en encourageant la mixité sociale et l'entraide au sein de la communauté. ​« "Après le portage des repas, les bons alimentaires, l’épicerie éducative, le frigo solidaire, ce restaurant social vient compléter notre offre des aides alimentaires" indique Pierre Savelli, le maire de Bastia. "Cela relevait d’un vrai besoin pour le territoire et c’est une très bonne chose pour les plus démunis. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il nous faut réfléchir au partage des richesses".Dirigé par Elisabeth Fraticelli, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a porté ce projet, piloté par Paulina Bagard, conseillère économique, sociale et familiale au CCAS et responsable du dispositif de lutte contre la précarité alimentaire. "L’initiative se veut être une nouvelle façon de penser l’intégration et la mixité sociale à travers un moment convivial, où tout le monde est assis à la même table autour d’un repas chaud" détaille Paulina Bagard "Actuellement, en complément de ce qui existe déjà, nous disposons de 10 places mais on pourra éventuellement élargir l’offre selon la demande" précise la responsable.Le restaurant social, baptisé « U piattu in più », sera ouvert les lundis, mardis et vendredis de 12h30 à 13h30. Il est accessible à tout public sur réservation, avec actuellement 10 places disponibles, mais une possibilité d'élargir l'offre selon la demande.La particularité de ce restaurant réside dans sa double tarification : 1 euro pour les plus démunis et 8€50 pour les clients dits « solidaires ». Abrité au sein du Centre Social François Marchetti à Paese Novu, ce projet a été rendu possible grâce à un solide tissu partenarial et à la solidarité d'une partie de ses clients. Céline Dolesi, la directrice du Centre Social François Marchetti le souligne : « Le fonctionnement de ce restaurant, réservé aux Bastiais, est rendu possible grâce à un solide tissu partenarial et à la solidarité d'une partie de ses clients. »Pour garantir l'équilibre alimentaire des repas, les menus sont élaborés par des cuisiniers professionnels de la cuisine centrale de la ville et validés par une diététicienne. Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS, précise que chaque menu est composé d'une entrée, d'un plat, d'un dessert et de deux petits pains. « Ce restaurant est dans la lignée de la politique du CCAS : mixité, partage, entraide. Un travailleur social sera présent pendant l’heure de service pour faire le lien entre les personnes présentes et répondre à leurs interrogations et leurs attentes». Afin de mieux cerner les besoins, le CCAS travaille en étroite collaboration avec la CdC, des associations et divers organismes dotés de travailleurs sociaux. », ajoute-t-elle.Le coût total du projet, évalué à 30 438 euros TTC, a été financé à 80% par la CAF et à 20% par la ville de Bastia. Les repas, d'un coût de 7200 € par an, sont achetés par la ville pour assurer la pérennité de ce projet solidaire.Afin de faciliter les réservations, un numéro dédié (06.46.17.33.79) a été mis en place, et un travailleur social sera présent pendant l'heure de service pour faire le lien entre les personnes présentes et répondre à leurs interrogations et attentes.