U Viscuvatu : l’épicerie nustrale "In Paese" a ouvert

Se rendre chez l’épicier pour une baguette de pain frais, trouver des produits locaux de qualité tout en restant dans son petit village, quoi de plus agréable ? Elle sont les poumons de nos villages.

L’épicerie nustrale In Paese a, en effet, ouvert ses portes à U Viscuvatu.

De 8 heures à 12h30 et de 16 heures à 19h30, ce lieu de vie qui, comme ailleurs, est un peu le poumon du village propose des fruits et légumes frais de producteurs locaux, le pain frais de L'OtentiK mais aussi de l’huile d’olive, des canistrelli, de la charcuterie et une sélection de grands vins de Corse



On y trouve aussi cette petite alimentation qui, bien souvent dépanne, des senteurs au parfum de la Corse des souvenirs, des objets déco, des bijoux fantaisie, une magnifique collection de bondieuserie a découvrir, de jolies cartes postales des villages de Casinca, une belle vitrine de producteurs...Bref tout ce dont on a besoin le plus vite possible.

Mais Frédérique Arrighi, qui vous accueille avec le sourire, peut aussi préparer des paniers sur commande.

Plutôt que de vous en parler encore plus longuement, mieux vaut sans doute vous y rendre !