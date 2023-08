U Svegliu Castellerese veut relancer les activités à Castellare

Quelques habitants et originaires du petit village de Castellare ont décidé de redonner dynamisme et activité à la commune et à ses environs. En effet, Cedric Ananikian, Jean-Mathieu Baillon, Sébastien Sommer et Vincent Danesi ont fondé l’association « U Svegliu Castellerese » en 2019. «La sauvegarde du patrimoine est devenue un axe majeur et il était important de lier animation sociale et restauration de bâtis, expliquent-ils. Ainsi en 2021 un virage a été pris, avec la volonté de nettoyer les sentiers et de restaurer certains lieux ou édifices, notamment le four communal. La plupart de nos membres et les différents entrepreneurs locaux ont en effet toutes les compétences pour monter ce type de projet et les mener à bien. Ainsi aujourd'hui, le but de l'association, est d'animer la vie sociale du village par différentes activités ou évènements tout en restaurant le patrimoine historique ou naturel. Et dans un avenir proche, notre volonté sera de faire revivre des lieux oubliés par le travail et les festivités, et les inscrire dans la durée ».



A ce titre, un loto a été organisé dernièrement. Laurent et Virginie Guillaume ont participé activement notamment pour la recherche de lots. Ce couple a tenu à se marier l'an dernier dans le village qui n’avait plus connu de cérémonie depuis des années. Bien qu’ils ne soient pas originaires de la région, ils sont tombés amoureux du lieu, au point de s'y installer et de s’impliquer dans les activités ainsi que dans le développement. Il s’agit là d’un bel exemple de collaboration entre les personnes issues du village et ceux « adoptés » soucieux d'apporter leur contribution.

Une cinquantaine de personnes avaient répondu à l’appel de ce premier rendez-vous festif le week-end dernier. L’objectif est de continuer à développer les animations avec pourquoi pas un bal l’an prochain. Ainsi, les membres et amis de l’association tiennent à remercier les commerçants ayant généreusement donné des lots pour ce premier loto permettant de redynamiser le village :

Les restaurants l’Annexe, u Centu Chiave, u Liccedu, la Brasserie casino, u San Fiurenzu, u San Petrone, u Fragonu, chez Angeluccia, le gite casa San Salvatore Favallelo, Esthetic Auto B, l’atelier de coiffure, l’Entreprise André Colonna, Ramonage et co, l’auto école Vignoli, Corte Optique, Siligom, Tavagna Cavallu Talasani, Antone Salviani, le Cyrnéa, le tabac le padoue, le Spar Franceschi, l’entreprise Guissard, le bar u Castella, Pietra, Corte distribution, François Albert, CJ Parigi, Corse boutique souvenir, Espace Bureautique, Cafe Distribution, la famille Guillaume, l’entreprise BEI, Casino, Technique de Chauffe, Campocasso, Centrakor, Bijouterie Zuccarelli, O petit soin, la pharmacie de Corte, le tabac de Casino.