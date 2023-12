U Pratu di Ghjuvellina a retrouvé le tableau de sa Vierge

Ce vendredi 8 décembre à 11 heures l’œuvre restaurée, a retrouvé l’église de u Pratu di Ghjuvellina en présence des porteurs du projet et de membres de la Sauvegarde de l’Art Français ainsi que d’Allianz France.

Autour de Pierre Nasica, le maire de U Pratu, on reconnaissait les restaurateurs Ewa et Nicolas Poli, Christophe Dépont, directeur de marque , publicité, réseaux sociaux et partenariats chez Allianz Farnce, Philippe Fratacci, inspecteur développement retail, délégation Provence-Corse chez Allianz France, Jean-Baptiste Raffalli, correspondant de la Sauvegarde de l'Art Français en Corse, Jacques de Chauvelin, responsable de la communication à la Sauvegarde de l'Art Français.