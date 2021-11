U Cullettivu per a furesta corsa prône des infrastructures fabriquées avec du bois insulaire

Notamment en vue de favoriser la production locale et de réduire l’empreinte carbone. Mais pas seulement. Car traiter le bois de moyenne ou de faible qualité est plus que nécessaire pour la bonne « santé » de la forêt elle-même. « Aujourd’hui, on a un peuplement forestier riche mais qui tend à s’appauvrir. Si on n’enlève pas ce bois de moindre qualité, dans l’avenir on n’aura pas de bois de haute qualité », prévient Dumè Santelli. Or, la demande est croissante. « Afin de pouvoir y répondre, il est urgent de travailler à une amélioration des peuplements forestiers insulaires. C’est la clef d’une relance effective de la filière bois insulaire », estime le collectif.



Le programme de la forêt et du bois, qui définit la politique forestière sur l’île pour la période 2021-2030, est actuellement en discussion. Le Cullettivu pe a furesta crosa entend bien influer sur son contenu, et faire valoir ses propositions pour la forêt insulaire.