U Capu biancu : de Bonifacio à Bastia pour célébrer le talent des artistes insulaires

« Nous sommes artisans depuis 15 ans, travaillant cuir, textile, cire d’abeille, bijoux » nous apprend Céline. « Depuis quelques années, des liens, de l’amitié se sont créés ou consolidés avec d’autres artistes insulaires que nous exposons tous les étés depuis 3 ans à Bonifacio. Comme nous fermons cette galerie fin octobre nous avons décidé de la transporter ici à Bastia, au 1 rue Neuve-St-Roch. C’est une sorte de Chjami è Rispondi entre Bonifacio et Bastia. Ici on se retrouve entre artisans animés par la même passion de l’art »



Dans cette galerie « U Capu Biancu Bastia » qui plonge le visiteur dans le sous-sol du centre ancien on y croise des artistes de tous les âges, de tout art. Et la magie opère.



Commençons par la maitresse de maison, Céline. Telle une abeille corse, elle s’active autour de la cire pour créer cierges et jolies sculptures dont une superbe ND de Paris. « Le travail de la cire d’abeille réclame beaucoup de sacrifices, au risque même parfois de déplaire ». A quelques mètres de là et de son atelier, Jean-Christophe, créateur de la marque Zainatti, expose lui le fruit de son travail autour du textile, de la peausserie haut de gamme: Besaces (inscrites au patrimoine de la Corse), sacs, vestes…



Non loin, Imiza propose sa gamme de cosmétiques notamment à base d’immortelles corses. Chaque parfum de la gamme évoque une histoire, un voyage, une exploration au cœur de la liberté et du rêve.



S’ajoute à ces créateurs de talent, Laurent Silvani, un artiste ajaccien dont la collection de sculptures tourne autour de caricatures de « Napô » et « Babô ».



On découvre ou redécouvre aussi les formidables toiles du calvais Anto fils de pop mais aussi ses affiches, ses peintures sur bois.



Graffeur, Hugo est un des plus jeunes de la bande avec son personnage fétiche du flamand rose. Ses skateboards customisés attirent tour de suite le regard. Son style mélange dessin et graffiti sur bien des supports murs, toiles, bois, couteaux….



Nous terminons notre visite avec les pièces uniques de la sculptrice Sylvie Antoniotti. Des œuvres faites avec amour, pleines de douceur. « L'amour et les valeurs humaines sont mes thèmes de prédilection » souligne l’artiste aux doigts d’or qui travaille l’argile, car la terre est son fil conducteur, ou la résine. A son travail elle a donné le nom de « Les secrets de l'âme», une ouverture sur toutes ses émotions quelle souhaite nous transmettre avec bienveillance et réconfort. « Mes œuvres sont le plus souvent le fruit d’une belle rencontre, un ressenti. Mon inconscient et ses connexions guident mes mains et ce n'est qu'après que je découvre mon œuvre ». A cet esprit de création se connectent ses techniques de façonnage et de patine qui peuvent durer des jours et des jours jusqu'à ce qu'elle soit entièrement satisfaite du résultat final. Céline, Sylvie, Imiza, Anto, Hugo, Laurent, Jean-Christophe, les 7 merveilles du moment !



Galerie U Capu Biancu Bastia – 1 rue Neuve St Roch - Bastia.