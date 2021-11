U 30 di Nuvembre festighjemu a Sant'Andria

U 30 di nuvembre, in Corsica a tradizione di Sant'Andria rivene in forza i

Ma per capisce di più st'usu, bisogn'à riturnà parechji, parechji anni fà, quandu e stagione ritimavanu a vita di l'omi è chì, certe cum'è l'inguernu eranu dure da francà.



Una volta e racolte fatte, compie è messe da cantu, senza culurante ne cunservatoriu, ogni famiglia tinia da parte un picculu saccu per aiutà u so vicinu *. Ma per a piccula storia stratta da u Vangelu, picculu corsu di catechisimu, Andria dà à Ghjesù Cristu cinque pani e dui pesci per multiplicà li, ciò chì li permetinu di dà à manghjà 5000 persone.



U 30 di nuvembre dunque, mentre a Sant'Andria, st'ultimi, ( quelli vicini à quale quelli di u paese tinianu di chè manghjà), travistiti, vinianu à pichjà à e porte per piglià frutti secchi è frutti di stagione.

A Sant'Andria era u ghjornu induv'è si pudia fà limosina senza alcun vergogna.

Oghje per assumiglià si à l'antenati, i zitelli chì fanu u giru di e case di u paese, devenu avè a faccia brutta carbunaghjola è vistuti à stracci. In più di frutti secca è freschi, bumbò, biscotti è ancu calchì pizzetta, ponu esse messi indè i sacchi à pruvisione.

Ma per pudè avè calcosa, davant'à a porta, si canta sta preghera.



Aprite, aprite à Sant’Andria

Chì vene da longa via

Hà i pedi cunghjelati

È hà bisognu di riscaldassi

D’un bon bichjeru di vinu



Quellu chì dà hè ringraziatu, ma per quelli rancichi, un picculu ghjastemu hè vulinteri lampatu.

Piazzatu sott'à u segnu di a spartera è di a festa, in fine di giru, i zitelli s'adduniscenu per piazza è mettenu e so racolte in cumunu per sparte u tuttu.

Appena indè u listessu modu chì quella celebrazione in umagiu à i morti, Halloween, festa chì hè oghje indè e tradizione di l'isula è chì pare ancu fà parte di i nostri più vechji usi. Certi patriotti diceranu chì ci vole à piantà di vulè pasce l'erba di l'altri è di cuntenta ci du ciò chè n'avemu. D'altri s'anu festighjà è Halloween è Sant'Andria.



Sant'Andria festighjata altrò.



A Sant'Andria hè dinò festighjata astrò in u mondu. Si festighjeghja in Sardegna, in Sicilia, o in unepoche di regione d'Italia. Bon, sò i nostri vicini d'à cantu allora e sumiglie ùn ponu ca esse chè evidente. Purtantu, a Sant'Andria hè dinò festighjata in Pologna, in Russia, in Rumania, induve Sant'Andria hè u san patrone di u paese è Andria n'hè u nome u più spartu ind'u paese.