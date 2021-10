Troph’Energie : l’AUE récompense Velocità et lance la campagne 2021

Depuis cinq ans, le concours régional « Troph’Energie » vise à récompenser et valoriser des projets emblématiques portés dans l’île par quatre types d’acteurs : particuliers, associations, collectivités et professionnels. Sélectionnés par un jury spécialisé, les trois meilleurs projets de chaque catégories font l’objet d’un reportage vidéo de présentation diffusé sur la page Facebook de l’AUE, soumis ensuite au vote des internautes. Le candidat ayant reçu le plus de mentions « J’aime », est désigné lauréat et remporte un chèque d’un montant qui varie selon les catégories.

C’est pour valoriser le travail effectué par l’association « Velocità », basée près de la gare à Ajaccio, que Julien Paolini et Alex Milano respectivement président et directeur de l’AUE avaient choisi de donner mercredi 29 septembre, une conférence de presse afin de présenter ce projet, de récompenser l’association lauréate de l’édition 2020 qui s’est vue remettre, à cet effet, un chèque de 5000 euros.

« Ce montant est une véritable bulle d’air dans le budget de notre association, explique Guillaume Addari, l’une de ses membres, cette somme nous a permis de travailler sur le vélo-école, de payer les formateurs ou de créer un fonds de roulement. »

Créée il y a une dizaines d’années, l’association dispose de 40 vélos, 4 animateurs et une quinzaine de bénévoles pour menuer à bien divers projets (ateliers, cours de vélo-école, marquage contre le vol, opérations coup de poing, sorties à vélo…) : « Le fait d’être lauréat de ce concours nous donne une visibilité supplémentaire, c’est important pour la mise en œuvre de notre travail. »

En même temps que la remise du chèque de 5000 euros, les responsables de l’AUE étaient également présents pour lancer l’appel à candidature de l’édition 2021 qui s’achèvera le 1er novembre prochain. « Ce genre de concept est intéressant, souligne Julien Paolini, il s’inscrit totalement dans la politique de transition énergétique que nous souhaitons mettre en place. Nous parlons d’énergies renouvelables et d’actions diverses, la modification des comportements en constitue l’un des éléments. »

Basée également sur l’éco-conduite et des comportements plus vertueux où l’utilisation du vélo et de la trottinette constituent des alternatives aux véhicules à moteur, cette campagne va se dérouler durant un mois. L’appel aux particuliers, collectivités, professionnels et associations, est lancé.

L’autonomie énergétique à l’horizon 2050 passe par nous tous.