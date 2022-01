Trois personnes blessées dans une collision entre une voiture et une moto à Penta di Casinca

La rédaction le Vendredi 7 Janvier 2022 à 10:34

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi 6 janvier vers 16h30 pour un accident de la route à Penta di Casinca où une moto et une voiture se sont percutées. Les trois personnes qui occupaient la voiture, une femme de 32 ans et deux jeunes filles de 9 et 12 ans, légèrement blessées, ont été transportées par les secours au centre hospitalier de Bastia.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.