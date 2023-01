Travaux entre Ocana et Todda : circulation perturbée

Dans un communiqué les services routiers de la CdC précisent quelles seront ces perturbations.





Du lundi 16 janvier au vendredi 3 février 2023, elle nécessitera la fermeture totale de la RD3 entre Ocana et Todda. La desserte du village de Todda sera assurée durant cette période par Cavru, la RD27 et la RD3 via les gorges du Prunelli.





A partir du lundi 6 février 2023 et pour une durée de deux mois, la RD3 sera rouverte à la circulation, uniquement de 16h30 à 8h30 et pendant les week-ends. Ainsi, entre 8h30 et 16h30 en semaine, les travaux

se poursuivront sous le régime de route fermée.





La Collectivité de Corse met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée et remercie par avance les usagers de leur compréhension.