Transports scolaires : forte mobilisation devant l’Assemblée de Corse

Cette mobilisation intervient après des problèmes liés au renouvellement des marchés de DSP pour les transports scolaires en Corse-du-Sud. Alors que la rentrée scolaire a eu lieu le 5 septembre dernier, ces marchés n'ont toujours pas été attribués, causant des perturbations pour les entreprises de transport.

Les transporteurs insulaires, bien que confrontés à une situation difficile, ont accepté des avenants aux contrats précédents pour ne pas pénaliser les familles dépendantes de ce service public.



L'intersyndicale FNTV Corse - Strada Corsa réclame "un dialogue sincère avec la Collectivité de Corse, mais leurs appels n'ont pas été entendus." Ils ont critiqué la gestion des contrats de transports par la CdC et ont accusé cette dernière d'avoir favorisé un grand groupe national français au détriment des entreprises insulaires. Dans leur déclaration, lue ce matin devant les grilles de la Collectivité de Corse, alors que la session ordinaire de l'Assemblée devrait se tenir d'ici quelques minutes, les transporteurs demandent plusieurs mesures, dont le départ du directeur des transports et de la mobilité de la Collectivité de Corse, la résiliation des marchés non conformes, un dialogue constructif, une refonte du schéma directeur des transports de la Corse, et une prise en compte des coûts liés à l'insularité.



Les transporteurs ainsi que les syndicats d'Air France devraient rencontrer les différents groupes de l'Assemblée.