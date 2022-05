Transports : l'association pour l'information et la défense des consommateurs salariés dénonce la hausse des prix

« Pour celui qui choisit la Corse comme lieu de villégiature cet été l’addition sera salée » écrit le syndicat. « L’augmentation des tarifs maritimes pratiqués, révèle une hausse vertigineuse. Une hausse aberrante allant jusqu’à +60 % par rapport à 2021 sur certaine traversée estivale. Venir en Corse devient une destination pour les riches. Une famille avec 2 enfants et un véhicule peut payer jusqu’à 2000 euros aller/retour avec en surplus la cherté de la vie dans l’Ile et l’augmentation des prix dans l’hôtellerie et la restauration ».

Pour I'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés, cette situation qui éloigne des milliers de vacanciers va avoir des effets en cascade sur la population résidant dans l’Ile.

« Pour exemple, un Marseille-Bastia, aller/retour, arrivée fin juillet départ mi-août pour 1 famille, 1couple avec 1 enfant et 1 véhicule reviendra à 1510 euros ! » indique le syndicat.

« Aujourd’hui une telle famille, à revenu moyen, choisira une autre destination avec location et pension complète pour un prix inférieur. Il est grand temps de faire toute la transparence sur la continuité territoriale et de s’attaquer au pillage de l’enveloppe de 190 millions d’euros versée par l’État. A qui profite-t-elle ? » conclut l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés