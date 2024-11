Transports entre la Corse et le continent : la dotation de continuité territoriale abondée de 50 millions d’euros

#PLF2025 | C’est une nouvelle victoire commune pour la #Corse : la dotation de continuité territoriale, qui finance les délégations de service public aérienne et maritime, est augmentée de 50 millions d’euros pour l’année 2025.



Le texte rappelait dans son exposé que la DCT « est gelée depuis 2009 » et que « cette dotation exceptionnelle a vocation à contribuer au financement des délégations de service public (DSP) et ainsi à soutenir le territoire au regard de son insularité ». Cette adoption se veut donc « décisive » pour la Corse, comme l’a souligné Paul-André Colombani en ce qu’elle permet de sécuriser les dessertes aériennes et maritimes de service public de l’île. Du moins pour une année supplémentaire. Comme lors du vote de 2023, cette rallonge se veut en effet exceptionnelle et une nouvelle bataille sera donc à mener lors de l'étude du Projet de Loi de Finances pour 2026.« Nous savons d’ores et déjà que nous devrons mener le même combat en fin d’année prochaine : nous avons besoin de mesures pérennes pour assurer un niveau de continuité territoriale satisfaisant entre l’île et le continent. Cela doit faire partie des sujets mis sur la table avec l’État », a ainsi souligné le député de la 1circonscription de Corse-du-Sud et président du groupe Horizons, Laurent Marcangeli.