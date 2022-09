Transition écologique : avec l’Ademe, la CAB et la ComCom Marana Golu veulent aller encore plus loin

C’est pour accompagner les collectivités engagées dans un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), que l’ADEME, Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie l'ADEME, a rapproché les deux institutions. « En signant le COT, CAB et CCMG s’engagent pour 4 ans, aux côtés de l’ADEME, à mettre en œuvre des porteuses de politiques volontaristes dans une démarche d’amélioration continue, s’appuie sur des référentiels nationaux et européens » explique Jean Marc Ambrosiani, directeur régional de l’ADEME.



Si ce Contrat d’Objectif Territorial, a été signé en janvier dernier entre la Communauté d’Agglomération de Bastia et la Communauté de Communes Marana Golo, le projet a été donc lancé officiellement ce lundi 26 septembre en présence du préfet de Haute-Corse, des élus des deux communautés, de la CCI, DDT, AUE, OEC, OPH, Qualitair et l’ADEME.



Ce projet associé à l’élaboration du Plan Climat en 2023, va permettre d’inscrire les deux territoires dans une stratégie opérationnelle énergétique en cohérence avec les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de la Corse.











Deux phases, deux labels

Ce COT s’articule autour de 2 phases. Une première de 18 mois qui consistera à structurer la gouvernance du projet, nommer pour chaque EPCI, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, des élus et des animateurs référents et mettre en place les processus de suivi et de pilotage.



Pour la CAB, il s’agira de Leslie Pellegri, vice-présidente de la CAB, déléguée à la transition écologique et pour le CCMG de Jérôme Cappellaro, vice-président, délégué au développement économique. Lors de cette phase un état des lieux sera fait des actions engagées par les territoires sur les volets Climat-Air-Energie et Economie Circulaire. Au regard des diagnostics, un plan d’actions suivra. Cette phase 1, sera prise en charge par la CAB, en liaison avec l’ADEME. C’est le bureau d’études Equineo qui a été mandaté pour accompagner CAB et CCMG. Pour cette phase 1, l’ADEME versera 75 000 €.





La phase 2, d’une durée de 30 mois, visera à la mise en œuvre des actions validées par les EPCI au regard des objectifs à atteindre fixés par l’ADEME qui versera 275 000 €, soit 125 000 à chaque institution qui aura une part d’autofinancement à hauteur de 25 000 €. « Aujourd’hui on se doit de faire une analyse sur les enjeux environnementaux » déclare Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. « Par exemple en en tenant compte dans les clauses des marchés publics, la mobilité, la collecte… On doit travailler en étroite collaboration pour réussir ce projet ambitieux ».



Un avis bien sûr largement partagé par Jean Dominici, président de la CCMG : «

Dans l’immédiat l’essentiel est dans l’action. La qualité première de ce dispositif est avant tout d’installer la transition écologique au cœur de notre ADN communautaire. En d’autres termes, mieux nous connaitre pour mieux nous transformer ».





Pour le préfet de la Haute Corse, Michel Prosic, « C’est maintenant qu’on doit préparer l’avenir et le COT est là pour ça. On doit préparer le territoire, montrer l’exemple, tester de nouvelles choses, innover. L’enjeu est là et nos concitoyens le demandent. Ce COT a une obligation de résultats, on n’a pas le choix et au bout de 4 ans on doit avoir fait des progrès ».



En guise d’exemple et même si les territoires ne se ressemblent pas, Sébastien Denis, conseiller COT, met en avant les résultats obtenus en Bretagne ou en Alsace. « Notre but est de vous fournir une boite à outils pour travailler ».