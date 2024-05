Trail : De beaux exploits dans la vallée du Cavu

Il y avait du monde dimanche matin sur la ligne de départ située au Parc de la Tyroliana dans la vallée du Cavu, où le club Altore avait donné rendez-vous aux amoureux de la course et du trail. Trois courses et une marche étaient au programme. Deux cents trailers ont pris part aux différentes épreuves : dès 7 heures, l'Altu Giru Cavu Bavedda sur une distance de 54 kilomètres avec 3.100 mètres de dénivelé positif (D+). À 8h30, le départ de la course de 30 kilomètres (2.000 mètres de D+), le Giru di u Cavu, désormais qualificative pour les championnats de France de Trail, a été donné. Simultanément, la course courte de 11 kilomètres, Sapara è Carbunari (360 mètres de D+), a également débuté.



Collin Lones s'impose sur l'Altu Giru Cavu Bavedda Lors de cette course partie aux premières lueurs du jour, le suspense a duré jusqu'au bout. Collin Lones s'est imposé en 6h57'38, avec seulement 14 secondes d'avance sur Pierre Henry. Ce dernier a dû s'employer pour conserver sa deuxième position face à Javier Garcia-Vidal, qui a terminé à seulement 6 secondes de lui. Chez les féminines, Marjorie Thomas et Amandine Dumas ont réalisé de très belles performances, se classant respectivement quatrième et cinquième de cette première édition de la "longue" du Cavu.



Perrier c'est fou Sur la course de 30 kilomètres, le Bastiais Jonathan Perrier a été le premier à franchir la ligne d'arrivée avec un chrono de 4h06'04. L'athlète du CAB n'a laissé planer aucun doute, reléguant son poursuivant immédiat Nils Schallner à près de six minutes. Tom Queffurus, qui a complété le podium, a terminé à plus de 21 minutes du vainqueur. La performance remarquable de cette course revient à la junior Hermine Pietri, dont le temps de 4h29'45 lui a permis de se classer quatrième au général. La deuxième féminine, Emilie Micheau, a terminé à plus de trente minutes de Pietri.



Léo Morgana dominateur sur la courte La course de 11 kilomètres a vu Léo Morgana dominer de bout en bout, s'adjugeant la victoire en 53'37. Ses principaux adversaires ont dû lutter pour les places restantes sur le podium. Finalement, Pierre-Paul Giacomini a terminé deuxième en 57'34, avec dix secondes d'avance sur Lucas Galindo. Chez les dames, Victoire Alzon (CAB) s'est imposée en 1h03'45.