Handicap : randonner en joëlette, l’idée fait son chemin en Corse

Randonner sans marcher, c’est possible ! Et pour Maxime, ça change tout. Handicapé de naissance, le jeune Bastiais, aujourd’hui âgé de 24 ans, vivait avec la frustration de voir les autres partir explorer les beautés de son île : « Quand on est en Corse, la randonnée, c’est notre terrain de jeu. Mais quand on est handicapé comme moi, on n’y pense pas. C’était quelque chose que je croyais inaccessible. » Et pourtant, quand il fait cette confession, Maxime est en train de progresser sur la boucle de la Testa-Ventilègne, dont il s’apprête à engloutir les 7 kilomètres.



Une joëlette, c'est quoi ?

Si l’inaccessible est devenu possible pour cet amateur de sport et de sensations fortes (il pratique le handi-tennis et le quad), c’est grâce à la joëlette et à la mobilisation de différents acteurs insulaires. Cette joëlette dans laquelle Maxime a pris place, il faut qu’elle soit portée par au moins deux personnes : une à l’avant et une autre à l’arrière. Celle qui est à l’avant soulève deux brancards, à la manière d’une chaise à porteurs. Dans le même temps, elle doit se tenir prête à prévenir la personne à l’arrière de l’imminence d’un danger potentiel : trous, racines, rochers, ou dénivelé soudain. A l’arrière, le porteur tient le guidon, duquel il peut actionner le mécanisme de frein, capable de bloquer en cas de besoin la roue unique de la joëlette. Du guidon, on peut aussi faire appel à une assistance électrique, en cas de dénivelé conséquent. Sur le sentier de la Testa, plutôt plat, pas de risque de ce côté-là. Mais certaines portions du parcours se font sur le sable et dans cette configuration, la roue n’a rien contre quelques watts en renfort. Un attelage idéal est constitué de quatre personnes, mais souvent, l’étroitesse des sentiers de randonnée corses empêche d’agir ceux qui sont chargés de veiller, sur les côtés, au bon équilibre de la joëlette. Benoît, bénévole à l’APF France Handicap, en convient : « Le plus difficile, c’est la coordination et le fait d’avoir à compenser les légers déséquilibres. Si on exerce une trop forte poussée et que l’autre ne rééquilibre pas, on le sent dans les bras. »