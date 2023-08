Trail A Monaccia : les lauriers pour Régis Rico et Fabien Ruggeri

GAP le Dimanche 13 Août 2023 à 18:10

Coureurs et marcheurs, toutes générations confondues, avaient rendez-vous ce dimanche matin au village de Monaccia dans le cadre des épreuves organisées par l'Associu u Furnellu. Un trail de 12 kilomètres baptisé u Chjassu di a Mimoria, une course de 9 kilomètres, A Funtana ainsi qu'une marche de 8 kilomètres et des courses pour les enfants ont marqué ce dimanche. Ce sont près de 250 coureurs et marcheurs qui ont pris part aux différentes courses.