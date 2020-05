Tragédie du 5 mai 1992 : Une commémoration dans le confinement

Une messe à huis-clos tout d’abord à 9h en l’église ND de Lourdes célébrée par le père Nicoli et le diacre Pierre-Jean Franceschi, en présence seulement de deux personnes du Collectif du 5 mai. Une messe toutefois suivie par plus d’un millier de personnes via les réseaux sociaux. Dans l’après midi et toujours en petit comité, une remise de gerbes a eu lieu à la stèle, suivie de la bénédiction de celle-ci par le chanoine Pierre Pinelli, curé de la Cathédrale Sainte Marie.





Pour Josepha Guidicelli, présidente du Collectif, 28 ans après « on se souvient de ce drame comme si c’était hier ». Après plus de 28 ans de combat, le collectif a obtenu que le 5 mai soit enfin sacralisé, que ce jour là aucun match de football professionnel ne se joue. Le 13 février dernier, l’Assemblée Nationale a voté une loi en ce sens. Elle passera devant le sénat dans quelques semaines et les membres du collectif ont bon espoir qu’elle soit adoptée aussi par les pensionnaires du Palais du Luxembourg.

Retour en images et vidéo sur cette journée.