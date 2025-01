Trafic de stupéfiants, prolifération des armes, criminalité organisée : le procureur d'Ajaccio fixe ses priorités pour 2025

Par ailleurs, là aussi de la même façon que ce qui se passe sur d’autres territoires, le procureur de la République d’Ajaccio met en exergue des formes de trafics et de revente qui « ont évolué ». « On est aujourd’hui confronté à ce qu’on appelle l’ubershit et l’ubercoke. Nous sommes face à une atomisation des trafics : nous ne sommes plus sur le schéma d’avant où la revente se faisait à la sortie des immeubles, mais nous avons désormais à faire à des revendeurs qui confectionnent la marchandise à l’abri des regards et qui livrent à la façon des Uber, ou qui profitent de la mise en relation par des réseaux cryptés, ce qui rend les enquêtes plus compliquées », détaille-t-il. Mais s’il avoue ainsi que le travail de police judiciaire est plus fastidieux, il dit dans le même temps penser que « rien n’est perdu en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants ». « Et puis nous devons nous attaquer au trafic de stupéfiants car il est aussi lié au trafic d’armes, à l’extorsion et à la violence. C’est toute cette délinquance occulte que l’on cherche à appréhender par nos enquêtes », pointe-t-il.



La Corse, territoire le plus criminogène de France métropolitaine



Dans ce droit fil, le procureur veut également faire de la lutte contre la prolifération des armes une priorité de son parquet. « Le dramatique évènement criminel survenu au Lamparo le 23 décembre, doit être aussi un facteur de réflexion collective quant à la prolifération des armes, à l’image que renvoie le voyou dans l’île et à ce culte du port d’arme qui rend les relations entre chacun beaucoup plus dangereuse », déplore-t-il, « Nous avons une politique pénale volontariste en matière de saisie des armes. Chaque personne appréhendée en infraction à la législation sur les armes fait l’objet d’une poursuite systématique. Nous avons d’ailleurs détruit 1500 armes longues détenues dans nos scellés en 2024, Cette année, la préfecture devrait lancer une opération de dépôt d’armes »



Enfin, si la Corse reste le territoire le plus criminogène de France métropolitaine, avec 3,2 meurtres pour 100 000 habitants, Nicolas Septe veut afficher un certain optimisme et du volontarisme de la part du parquet d’Ajaccio en matière de criminalité organisée. « En 2024, ces phénomènes de criminalité organisée ont été dans le département de Corse-du-Sud moindres qu’en 2023, puisque nous avons comptabilisé deux assassinats sur fond de règlement de comptes. D’autres ont été évités par des stratégies d’enquête qui se sont intéressés à des profils de clans ou de personnes qui étaient susceptibles de passer à l’acte », annonce-t-il. Face à une « criminalité protéiforme », il indique, grâce à des actions menées en coordination avec la JIRS de Marseille et le parquet de Bastia, qu’il est tenté de « porter atteinte à tout ce qui peut s’apparenter à des formes d’extorsion, à des formes de de manquement à la probité, mais aussi aux règlements de compte criminelles ». « Et puis nous avons beaucoup plus de signalements qui remontent, à la fois par Tracfin, mais aussi des articles 40 de la part des différentes administrations spécialisées, mais aussi de la préfecture sur des situations infractionnelles. Tout ceci m’apparaît très positif », note-t-il encore.