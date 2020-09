Trafic de stupéfiants : deux vendeurs et 18 de leurs clients épinglés à Bastia

Les investigations menées par les policiers permettaient de procéder aux interpellations de deux vendeurs ainsi que d'un client, à la suite d’une transaction qui s'était opérée devant le domicile de ce dernier précise la DDSP de Haute-Corse sur Facebook.

Ainsi, il était permis aux enquêteurs d'établir de nombreuses transactions "commerciales" entre les vendeurs et d'autres clients identifiés, au nombre de 18.

Au terme de l'enquête, les vendeurs et un de leur client seront convoqués devant le tribunal de Bastia, dix clients seront convoqués devant le délégué du Procureur pour un stage de sensibilisation aux stupéfiants, sept clients se sont vus signifier un rappel à la loi , et le dernier une ordonnance pénale.