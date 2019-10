Tous en rose à l'Ile-Rousse pour la Marche de l'espoir

C'était une première à l'Ile-Rousse.Dans le cadre d'Octobre Rose, en collaboration avec le Comité des fêtes de l'Ile-Rousse, une marche a été organisée de dimanche après-midi. Tous se sont donnés rendez-vous sur la promenade "A Marinella" où le section Balagne de la Ligue Contre le Cancer a installé son stand pour les inscriptions, ventre de tee-shirt et gadgets.Jeannine Maraninchi, figure emblématique, responsable de la section Calvi-Balagne de la Ligue contre le cancer a fait le déplacement à Lisula pour cette première qui a été un succès avec une centaine de participants au départ pour une marche d'environ 4 km en direction des îles de la Pietra.

"Cela fait plus de 25 ans ans que ce mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Le but de cette opération est de sensibiliser le plus grand nombre de femmes au dépistage du cancer du sein et de les accompagner sur le long chemin de la maladie. Aujourd'hui, vous êtes porteuses d'espoir, vêtues de rose ou d'un simple ruban de la même couleur pour former une belle vague rose, celle de l'espoir. Nous ne le dirons jamais assez mais, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein se guérit dans plus de 9 cas sur 10" " a affirmé dans son discours Jeannine Maraninchi.



Cette marche se terminait sous le marché couvert autour d'un goûter.