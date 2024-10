Tours : des vols vers Ajaccio et Bastia dès le 27 mai 2025

"Le choix de l'ATR 72-600 connu pour ses faibles coûts d'exploitation est aussi guidé par ses qualités environnementales. Sa frugalité énergétique se traduit par une empreinte carbone presque deux fois moins élevée qu'un jet régional de taille similaire" souligne le site spécialisé GATE7.



Lors de la conférence de presse de lancement, le 24 octobre dernier, L’Odyssey a annoncé, pour le début de la commercialisation prévue fin novembre, une offre de lancement aller simple TTC à 69 euros.

Autre annonce : les tarifs seront conçus pour répondre à toutes les attentes avec un tarif de base à partir de 100 euros l'aller simple TTC vers la majorité des destinations et une offre diversifiée de 3 gammes tarifaires. Un service de boisson et snack sera offert et les clients pourront acheter à bord une gamme de produits plus large, indique encore GATE 7.

Au départ de Tours, le seul aéroport de la région Centre-Val de Loire, la compagnie, qui, entre le 27 mai et le 1er juin prochain, va positionner un ATR72-600 de 70 sièges à Nîmes, va desservir Ajaccio et Bastia. Les deux destinations corses étaient reliées à la cité tourangelle avant la pandémie de Covid-19, dans le cadre de vols affrétés par Corsicatours.Les vols partant de Tours auront lieu le dimanche pour Ajaccio et le jeudi pour Bastia.Le début des rotations est prévu pour le 27 mai 2025 et l’ouverture des réservations interviendra dès le jeudi 21 novembre.