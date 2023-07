Tournoi du Bunifaziu : les lauriers pour Laetitia Tramoni et Bastien Prod'Homme

Simple messieurs

Bastien Prod'Homme 2/6) bat Emmanuel Giudicelli (3/6) 6/4 3/6 6/0

35 plus: Nicolas Fornacciari bat Carlos Fernandes (15/1) 6/4 6/3

45 plus: Maxime Petit (15/1) bat Patrick Santoni (15/2) 6/3 6/0

55 plus: Didier Reboli (15/1) bat Philippe Petit (15/5) 6/0 6/0

11/12 ans: Horace Jonca (30/3) bat Timothée Suby-Lesy (30/5) 6/0 6/2

13/14 ans: Titouan Goudin (30/1) bat Andrea Zucconi (30/3) 1/6 6/4 10/7

15/16 ans: Ayden Malfait (15/3) bat Titouan Goudin (30/1) 6/0 6/0

17/18 ans: Oriano Cavallini-Negrel (5/6) bat Ayden Malfait (15/3) 6/1 6/1



Dames



Simple dames: Laetitia Tramoni (15/2) bat Carole Bertrand (15/2) 6/4 6/4

55 plus: Laëtitia Lucchini (15/4) bat Irène Maître (15/5) 6/0 6/1

45 plus: Laëtitia Lucchini (15/4) Irène Maître (15/5) 6/2 6/2

35 plus: Cécile Agostini (15/4) bat Mary-Maud Ferricelli (15/5) 6/1 6/0



--