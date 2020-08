Tourisme : la Corse en tête des régions où l’on dépense le plus pendant l’été

Étude

SumUp, spécialisée dans les solutions de paiement, a rassemblé les informations – montant, catégorie et lieu d’achat – sur les dépenses par carte bancaire de ses clients en juillet. C’est plus de 100 000 transactions qui ont ainsi été passées au crible. Premier enseignement de cette étude, la hausse de volume des transactions qui traduit un plus grand usage des cartes bancaires au détriment du cash. Confirmation que le paiement sans contact est entré dans les mœurs avec le relèvement du plafond à 50€. SumUp confirme que « 65% de nos transactions se font sans contact contre 38% en juillet 2019 »



La Corse en tête

D’une année à l’autre, les régions où l’on dépense le plus pendant l’été restent les mêmes : la Corse, l’Occitanie et la Bretagne composent toujours le trio de tête même si le panier moyen est légèrement inférieur à N-1. Un recul lié à la baisse du nombre de touristes étrangers qui entraine une chute des transactions et des chiffres de mauvaise augure pour les commerçants. Le mois d’août devrait être plus positif si on regarde les chiffres publiés par l’agence de développement touristique de la France : « 7 français sur 10 souhaitent visiter la France cet été » tandis que du côté des européens « les Belges, les Suisses et les Néerlandais progressent fortement dans leurs intentions de venir en France. »



Un signe positif ?

Ces deux études sont sorties avant la reprise de l'épidémie et l’obligation de porter un masque dans certaines rues. La prochaine étude qui devrait arriver fin août afin permettra de voir si l’on s’achemine vers un été horribilis ou une saison sauvée par le choix des français de rester en France.